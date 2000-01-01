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kremlin.ru 04.03 10:22   MIGnews.com

Эрдоган призвал судить Германию за пособничество терроризму

Германия выступает “пособником терроризма”, потому что предоставляет убежище разыскиваемым в Турции преступникам. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает газета Daily Sabah.

Заявление президент Турции сделал после задержания в Стамбуле корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юсела, которого в турецком государстве подозревают в связях с боевиками.

“Они (Германия. — Ред.) должны быть преданы суду за пособничество и укрывательство террора”, — отметил Эрдоган, а Юсела он назвал “немецким шпионом”. По его данным, репортер также является представителем запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которого “в течение месяца скрывали в немецком консульстве”.

О задержании Юсела стало известно 18 февраля. Власти Турции подозревают его в “участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма”. Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юсела и соблюдать свободу СМИ.
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