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flickr 04.03 08:53   MIGnews.com

Малайзия опровергает нарушение санкций ООН против КНДР

Малайзия в субботу, 4 марта, опровергла какие-либо предположения, что, возможно, государство нарушило санкции, введенные Организацией Объединенных Наций, против Северной Кореи, после сообщения Reuters о том, что северокорейские фирмы управляли сетью продажи военной техники в стране.

Малайзия в течение многих лет была одной из немногих стран в мире, которые имели прочные связи с Северной Кореей, но их отношения пострадали в результате убийства сводного брата лидера Северной Кореи в аэропорту Кула-Лумпур 13 февраля.

Агентство Reuters сообщило в понедельник, 27 февраля, что северокорейские агенты разведки использовали подставную компанию под названием GLOCOM, чтобы продавать военную радиоаппаратуру, нарушая санкции ООН. Сообщается, что GLOCOM рекламировала на своем малайзийском сайте более 30 радиостанций для "военных и военизированных" организаций..

Министерство иностранных дел в субботу, 4 марта, выступило с заявлением, опровергающим любое нарушение санкций ООН.

"Малайзия категорически отвергает любые подобные инсинуации", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что власти Малайзии намерены закрыть две фирмы, связанные с компанией GLOCOM, через которую КНДР в обход санкций ООН могла продавать за рубеж военную технику, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.
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