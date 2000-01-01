04.03 09:17 MIGnews.com

СМИ: Великобритания может не заплатить ЕС 60 млрд евро

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Великобритания хочет отказаться от выплаты Евросоюзу 60 млрд евро по ранее заключенным соглашениям после выхода из европейского блока, пишет газета Times.По словам источника в правительстве, британские юристы пришли к выводу, что это вполне законно. В их заключении отмечается, что нет никакого закона или соглашения, обязывающего Великобританию осуществить платежи. Это возможно только при заключении соглашения об урегулировании, одобренном обеими сторонами.Источник добавил, что Великобритания может предложить произвести выплаты добровольно при условии обеспечения ей привилегированного доступа к рынкам и сотрудничеству в областях правосудия и безопасности.Напомним, в июне 2016 года на референдуме британцы поддержали выход страны из ЕС. Ранее сообщалось, что Brexit обойдется Великобритании в 50-60 млрд евро.