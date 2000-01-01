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flickr 04.03 08:21   MIGnews.com

Госсекретать США посетит Японию, КНР, Южную Корею из-за КНДР

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон должен посетить Японию, Южную Корею и Китай в этом месяце, чтобы обсудить Северную Корею в рамках своей первой поездки в регион с тех пор, как он занял свой пост, сообщили японские СМИ в субботу, 4 марта.

Поездка Тиллерсон пройдет на фоне того, как Соединенные Штаты и Китай пытаются восстановить отношения после выборов президента Дональда Трампа, а также на фоне повышенной напряженности вокруг Северной Кореи после убийства в Малайзии сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Представитель Госдепартамента США заявил: "Сейчас не планируется каких-либо поездок, о которых мы можем сейчас объявить".

Министерства иностранных дел Японии, Китая и Южной Кореи на данный момент никак не прокомментировали эти сообщения.

Японское информационное агентство Kyodo, со ссылкой на дипломатические источники, сообщает, что Тиллерсон, как ожидается, будет пребывать в Японии 17-18 марта и встретится с министром иностранных дел Фумио Кишида.

Тиллерсон и Кишида, скорее всего, обсудят вопрос о сроках визита президента Трампа в Японию, пишет Kyodo со ссылкой на свои источники.

В Китае Тиллерсон встретится с министром иностранных дел КНР Ван И, и возможно, председателем КНР Си Цзиньпин, как сообщает Kyodo.

Рекс Тиллерсон и Ван И говорили по телефону в прошлом месяце, когда они подтвердили важность конструктивных американо-китайских отношений.

Госсекретарь Тиллерсон в прошлом месяце призвал Китай сделать все возможное, чтобы смягчить дестабилизирующее поведение Северной Кореи после последней серии испытаний баллистических ракет КНДР.
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