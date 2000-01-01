04.03 07:50 MIGnews.com

ООН вынесет вопрос о терроризме на переговорах по Сирии

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Организация Объединенных Наций вынесла на повестку дня следующего раунда мирных переговоров по Сирии вопросы о стратегии борьбы с терроризмом, как заявил спецпосланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура после первых восьми дней переговоров в Женеве.С очевидной выгодой для правительства Сирии, которое лоббировало вынести "терроризм" на повестку дня, де Мистура сказал, что будущие раунды Женевских переговоров будут решать "вопросы, связанные со стратегиями борьбы с терроризмом, управления безопасностью, а также среднесрочных мер укрепления доверия".Переговоры в Астане, созванные Россией, Турцией и Ираном, будут взаимодополняющими и вынесут на повестку дня вопросы о "поддержании режима прекращения огня, неотложных мерах по укреплению доверия и оперативных задачах по борьбе с терроризмом", сказал Стаффан де Мистура на итоговой пресс-конференции.