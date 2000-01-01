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Малайзия объявила посла КНДР персоной нон грата | Фото: Thinkstock05.03 06:43   MIGnews.com

Малайзия объявила посла КНДР персоной нон грата

Малайзия потребовала от посла КНДР Кан Чхоля покинуть страну в течение 48 часов, после того как стали известны подробности гибели брата Ким Чен Ына в Куала-Лумпуре.

О высылке посла стало известно после того, как он заявил, что его страна "не может доверить" Малайзии расследование обстоятельств смерти брата вождя, Ким Чон Нама, и что малайзийское расследование политизируется. Пхеньян утверждает, что смерть Ким Чон Нама вовсе не была насильственной.

Заявления северокорейского дипломата привели Куала-Лумпур в ярость. Малайзийский министр иностранных дел Анифа Аман потребовал от КНДР официальных извинений за ремарку дипломата, но тот отказался извиняться, пишет Би Би Си.
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