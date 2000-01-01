04.03 19:57 MIGnews.com

Дамаск оценил итоги переговоров в Женеве

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Достижением прошедшего раунда межсирийских переговоров в Женеве стало согласование повестки дня из четырех пунктов: правление, конституция, выборы и борьба с терроризмом. Об этом заявил глава делегации Дамаска Башар аль-Джаафари в субботу, 4 марта.Выступая на пресс-конференции Аль-Джаафари отметил, что оппозиционные силы остаются разделенными. Он заявил, что эр-риядская группа оппозиции продолжает саботировать пункт о борьбе с терроризмом."Те, кто не хотят работать с пунктом о борьбе с терроризмом, раскрывают свои карты как террористы или пособники террористов", — подчеркнул глава делегации Дамаска.Также Аль-Джаафари добавил, что для Дамаска все пункты одинаково важно, однако последний пункт является наиболее "срочным" по объективным причинам.