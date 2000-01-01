Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Дамаск оценил итоги переговоров в Женеве | Фото: Thinkstock04.03 19:57   MIGnews.com

Дамаск оценил итоги переговоров в Женеве

Достижением прошедшего раунда межсирийских переговоров в Женеве стало согласование повестки дня из четырех пунктов: правление, конституция, выборы и борьба с терроризмом. Об этом заявил глава делегации Дамаска Башар аль-Джаафари в субботу, 4 марта.

Выступая на пресс-конференции Аль-Джаафари отметил, что оппозиционные силы остаются разделенными. Он заявил, что эр-риядская группа оппозиции продолжает саботировать пункт о борьбе с терроризмом.

"Те, кто не хотят работать с пунктом о борьбе с терроризмом, раскрывают свои карты как террористы или пособники террористов", — подчеркнул глава делегации Дамаска.

Также Аль-Джаафари добавил, что для Дамаска все пункты одинаково важно, однако последний пункт является наиболее "срочным" по объективным причинам.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:57
Военный самолет САР потерпел крушение на юге Турции
19:29
ПА осудила решение аннексии Маале-Адумим
18:56
Неделя моды в Париже: Ники Минаж пришла с обнаженной грудью
18:29
Пилот ВВС Британии уволен из-за инцидента над Черным морем
17:55
В Хевроне предотвратили теракт
17:31
Европарламент требует отменить безвизовый режим с США
16:51
В Финляндии прошел марш против беженцев
16:28
Трамп обвинил Обаму в "прослушке" телефона перед выборами
15:53
Ученые рассказали, какие продукты вызывают рак груди
15:18
Лондон не будет платить за Brexit
14:49
Трамп намерен сократить траты на экологические программы
14:30
Семьи жертв рейса MH370 не прекратят поиски самолета
14:22
Яалон: "Мы достигли нашей цели в 2014 году"
13:55
В 2017 году расходы на оборону Китай увеличит на 7%
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus