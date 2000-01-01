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Европарламент требует отменить безвизовый режим с США | Фото: Thinkstock04.03 17:31   MIGnews.com

Европарламент требует отменить безвизовый режим с США

Депутаты Европейского парламента утвердили резолюцию, призывающую Еврокомиссию добиться равных прав на перемещение американцев и европейцев. В документе члены парламента призывают Белый дом установить такие же безвизовые правила гражданам Польши, Румынии, Кипра, Болгарии и Хорватии, согласно которым остальные жители 23 страны ЕС могут путешествовать в Штаты без визы.

На данный момент американские граждане могут посещать все страны Евросоюза без виз в рамках соответствующей программы.

Резолюция была утвержден в минувший четверг, 2 марта. Члены Европарламента настоятельно призывают комиссию принять необходимые правовые меры в течение ближайших двух месяцев.

Однако в соответствии с пресс-релизом Европарламента, она не является обязательной. Если же резолюция все-таки будет принята, то это означает, что на американских граждан временно наложат визовые ограничения до тех пор, когда будет согласовано оформление таких виз.

Европейская комиссия работает над решением данного вопроса.
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