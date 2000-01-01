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flickr 04.03 16:28   MIGnews.com

Трамп обвинил Обаму в "прослушке" телефона перед выборами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с обвинениями на бывшего лидера Барака Обаму. В частности магнат обвиняет своего предшественника в "прослушке" его телефонных разговоров во время своей предвыборной кампании.

Об этом Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter в субботу, 4 марта.

"Ужасно! Только что узнал, что Обама "прослушивал меня" в Trump Tower прямо перед победой. Ничего не нашел. Это же маккартизм!", - пишет 45-й президент США.
Однако одним твиттом магнат не обошелся. После он написал второй:

"Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры по время сакрального избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Плохой (или ненормальный) парень".
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