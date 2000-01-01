04.03 15:18 MIGnews.com

Лондон не будет платить за Brexit

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Комментарии

Великобритания после выхода из ЕС откажется от формирования бюджета Евросоюза. Об этом говорится в докладе комитета Палаты лордов по вопросам финансовых отношений с Брюсселем. Выдержки из него приводит британская пресса.Как пишет газета The Guardian, парламентарии изучили вопрос и пришли к выводу, что у Лондона нет никаких юридических обязательств выплачивать так называемый "счет за Brexit". Речь идет о 60 миллиардах евро. Это деньги на погашение остающихся открытыми обязательств, в том числе выплату пенсий проживающим в ЕС британцам, предоставление гарантий по кредитам и покрытие других нужд, передает "Россия 24".Аналитики считают, что переговоры по финансовым разногласиям станут центральной темой переговоров между властями Евросоюза и Великобритании после того, как премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй официально даст старт двухлетнему процессу выхода страны из ЕС. По словам баронессы Кишвер Фолкнер, которая представляет партию Либеральные демократы, у Великобритании будет сильная правовая позиция в отношении бюджета ЕС после Brexit, что "обеспечивает важный контекст в преддверии переговоров". "У Лондона нет юридических обязательств по осуществлению выплат в бюджет ЕС", — цитирует Фолкнер ТАСС.Британцы проголосовали за выход страны из ЕС (так называемый Brexit) летом прошлого года. Выход страны из Евросоюза начнется уже в марте 2017 года. Процедура займет около двух лет.