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flickr 04.03 13:27   MIGnews.com

Глава МИД Британии впервые отправится в РФ с 2012 года

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отправится в Москву в ближайшие недели, чтобы обсудить различия между Сирией и Украиной, говорится в сообщении Министерства иностранных дел в субботу, 4 марта, о первом подобном визите в течение последних пяти лет.

Великобритания поддержала санкции против России в ответ на ее аннексию Крыма в 2014 году, а также страны столкнулись по другим вопросам, в том числе, из-за поддержки Россией сирийского президента Башара аль-Асада в гражданской войне.

Тем не менее, Джонсон принял приглашение от своего коллеги Сергея Лаврова, и британское правительство сообщило, что было "ясно, что Великобритания будет взаимодействовать с Россией, когда в наших национальных интересах сделать это".

"Дискуссии будут сосредоточены на отношениях Великобритании и России и актуальных международных проблемах, включая Сирию и Украину, где мы по-прежнему имеем существенные различия", - сообщило Министерство иностранных дел и Содружество пресс-секретарь Великобритании.

Помимо разногласий по поводу Украины и Сирии, Британия обвинила Россию в хакерстве, однако Кремль называет обвинения "безосновательными".
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