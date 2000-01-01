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Кадровый кризис в иммиграционных службах США | Фото: Thinkstock04.03 12:21   MIGnews.com

Кадровый кризис в иммиграционных службах США

Федеральное замораживание найма, согласно указу президента США Дональда Трампа, не будет распространяться на иммиграционный суд и судей на том основании, что эти должности стали исключением, так как они необходимы для обеспечения национальной безопасности и общественной безопасности. Об этом в субботу, 4 марта, Исполнительное Управление по вопросам иммиграции сообщило Reuters.

Администрация Трампа призвала к более быстрой депортации иммигрантов, пребывающих в Соединенных Штатах незаконно, но иммиграционные суды, которые рассматривают ходатайства о предоставлении убежища и рассматривают апелляции, столкнулись с рекордным отставанием при рассмотрении более чем 542,000 случаев.

23 января Дональд Трамп постановил заморозить наем для всех федеральных государственных должностей, за исключением военнослужащих, и при некоторых других исключительных обстоятельствах.
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