05.03 05:33 MIGnews.com

NYT: помощник Трампа проводил встречу с главным раввином РФ

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Специальный представитель Белого дома на международных переговорах Джейсон Гринблатт летом 2016 года встречался с главным раввином России Берлом Лазаром. Об этом пишет газета The New York Times.Сообщается, что ранее Гринблатт был главой юридического департамента Trump Organization, он помогал президенту США Дональду Трампу в ходе предвыборной кампании в США.Газета пишет, что Гринблатт и Лазар подтвердили информацию о встрече. Также эти данные подтвердил специалист по связям с общественностью Джошуа Нас, который, как сообщается, организовал встречу.Как отмечает NYT, по словам Лазара, он обсуждал с Гринблаттом, отвечавшим в ходе предвыборной кампании за агитацию среди евреев, проблему антисемитизма. Также они говорили о проживающих в России евреях и российском обществе. Лазар сообщил, что не обсуждал встречу с Гринблаттом в Кремле.Гринблатт заявил, что во время встречи вопросы двусторонних отношений не обсуждались.Ранее сообщалось, что бывший советник Трампа Картер Пейдж подтвердил, что он встречался с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком.