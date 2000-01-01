NYT: помощник Трампа проводил встречу с главным раввином РФ
Специальный представитель Белого дома на международных переговорах Джейсон Гринблатт летом 2016 года встречался с главным раввином России Берлом Лазаром. Об этом пишет газета The New York Times.
Сообщается, что ранее Гринблатт был главой юридического департамента Trump Organization, он помогал президенту США Дональду Трампу в ходе предвыборной кампании в США.
Газета пишет, что Гринблатт и Лазар подтвердили информацию о встрече. Также эти данные подтвердил специалист по связям с общественностью Джошуа Нас, который, как сообщается, организовал встречу.
Как отмечает NYT, по словам Лазара, он обсуждал с Гринблаттом, отвечавшим в ходе предвыборной кампании за агитацию среди евреев, проблему антисемитизма. Также они говорили о проживающих в России евреях и российском обществе. Лазар сообщил, что не обсуждал встречу с Гринблаттом в Кремле.
Гринблатт заявил, что во время встречи вопросы двусторонних отношений не обсуждались.
Ранее сообщалось, что бывший советник Трампа Картер Пейдж подтвердил, что он встречался с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком.