Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В 2017 году расходы на оборону Китай увеличит на 7% 04.03 13:55   MIGnews.com

В 2017 году расходы на оборону Китай увеличит на 7%

В 2017 году расходы на оборону Китай увеличит на 7%. В абсолютном выражении расходы впервые превысят один триллион юаней, военный бюджет страны составит примерно 1,3% ВВП, следует из сообщения официального представителя высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин, сообщает Reuters.

По данным агентства, военный бюджет Китая в 2016 году составил более 954 млрд юаней (более $138 млрд), с учетом запланированного роста в 2017 году он превысит триллион юаней. В то же время официальные показатели не отражают реальные расходы на оборону, которые на самом деле гораздо выше официальных показателей, подмечает СМИ.

Военный бюджет Китая в абсолютном выражении является вторым по величине в мире, уступая по этому показателю только США. Россия откатилась с четвертого на шестое место в мире по размеру военного бюджета. РФ по этому показателю обогнали Индия и Саудовская Аравия, следует из выпущенного в декабре 2016 года доклада Annual Defence Budgets Report. Там же указывается, что оборонный бюджет России в 2016 году составил $48,45 млрд против $51,84 млрд годом ранее.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:49
Трамп намерен сократить траты на экологические программы
14:30
Семьи жертв рейса MH370 не прекратят поиски самолета
14:22
Яалон: "Мы достигли нашей цели в 2014 году"
13:27
Глава МИД Британии впервые отправится в РФ с 2012 года
13:24
Обокрали дом футболиста Терри, узнав об отпуске из соцсетей
12:54
Конгрессмен рассказал о контактах коллег с дипломатами из РФ
12:21
Кадровый кризис в иммиграционных службах США
11:58
Лидеры еврейской общины США встретились с директором ФБР
11:30
Эрдоган обвинил журналиста в работе на спецслужбы Германии
11:18
15 тысяч детей смогли сбежать из Мосула
10:49
В Иордании казнили 15 человек
10:22
Эрдоган призвал судить Германию за пособничество терроризму
09:54
Опрос: Марин Ле Пен теряет поддержку избирателей
09:17
СМИ: Великобритания может не заплатить ЕС 60 млрд евро
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus