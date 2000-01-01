04.03 13:55 MIGnews.com

В 2017 году расходы на оборону Китай увеличит на 7%

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В 2017 году расходы на оборону Китай увеличит на 7%. В абсолютном выражении расходы впервые превысят один триллион юаней, военный бюджет страны составит примерно 1,3% ВВП, следует из сообщения официального представителя высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин, сообщает Reuters.По данным агентства, военный бюджет Китая в 2016 году составил более 954 млрд юаней (более $138 млрд), с учетом запланированного роста в 2017 году он превысит триллион юаней. В то же время официальные показатели не отражают реальные расходы на оборону, которые на самом деле гораздо выше официальных показателей, подмечает СМИ.Военный бюджет Китая в абсолютном выражении является вторым по величине в мире, уступая по этому показателю только США. Россия откатилась с четвертого на шестое место в мире по размеру военного бюджета. РФ по этому показателю обогнали Индия и Саудовская Аравия, следует из выпущенного в декабре 2016 года доклада Annual Defence Budgets Report. Там же указывается, что оборонный бюджет России в 2016 году составил $48,45 млрд против $51,84 млрд годом ранее.