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Помпео оценил усилия Судана по нормализации с Израилем | Фото:04.02 11:22   MIGnews.com

Помпео оценил усилия Судана по нормализации с Израилем

Государственный секретарь США Майк Помпео высоко оценил усилия председателя Суверенного совета Судана Абдула Фаттаха аль-Бурхана в нормализации отношений с Израилем.

Об этом госсекретарь заявил во время телефонного разговора с главой Судана после его встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Уганде, передает "Аруц Шева".

В заявлении Госдепа уточняется, что два лидера подчеркнули общее стремление активизировать вовлеченность Судана в дела региона и международного сообщества. Также была подтверждена приверженность к работе по налаживанию и укреплению двусторонних отношений между США и Суданом.

"Госсекретарь Помпео поблагодарил генерала аль-Бурхана за его готовность к нормализации отношений Судана с Израилем, что отразилось в содержании его встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, состоявшейся в Уганде, по приглашению президента Уганды Йовери Мусевени", – добавили в ведомстве.

Более того, в Госдепе отметили, что Помпео пригласил аль-Бурхана на встречу в Вашингтон.


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