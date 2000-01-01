Помпео оценил усилия Судана по нормализации с Израилем
Государственный секретарь США Майк Помпео высоко оценил усилия председателя Суверенного совета Судана Абдула Фаттаха аль-Бурхана в нормализации отношений с Израилем.
Об этом госсекретарь заявил во время телефонного разговора с главой Судана после его встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Уганде, передает "Аруц Шева".
В заявлении Госдепа уточняется, что два лидера подчеркнули общее стремление активизировать вовлеченность Судана в дела региона и международного сообщества. Также была подтверждена приверженность к работе по налаживанию и укреплению двусторонних отношений между США и Суданом.
"Госсекретарь Помпео поблагодарил генерала аль-Бурхана за его готовность к нормализации отношений Судана с Израилем, что отразилось в содержании его встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, состоявшейся в Уганде, по приглашению президента Уганды Йовери Мусевени", – добавили в ведомстве.
Более того, в Госдепе отметили, что Помпео пригласил аль-Бурхана на встречу в Вашингтон.