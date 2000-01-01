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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:05.02 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нормализация с Суданом – нож в спину палестинцам Палестинское руководство яростно осудило сообщения о нормализации отношений между Израилем и Суданом. Генсекретарь Организации Освобождения Палестины Саеб Эрекат заявил, что встреча Биньямина Нетаниягу с лидером Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом – нож в спину палестинцам.

Новая бомба: "интимная переписка" Моше Кахлона с Эти Крайф СМИ опубликовали матералы об "очень близких отношениях" между министром финансов Моше Кахлоном и главным фигурантом дела "секс в обмен на должность" судьи окружного суда Нетании Эти Крайф.

"Сделка века": ЕС угрожает Израилю Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не поддерживает реализацию мирного плана и пригрозил Израилю ответом, если будет предпринята попытка аннексии на Западном берегу в одностороннем порядке.

Нетаниягу: суверенитет только после выборов Премьер Израиля Биньямин Нетаниягу на митинге "Ликуда" в Бейт-Щемеше заявил, что не отказывается установить суверенитет на Западном берегу, однако это может произойти только после мартовских выборов. Он также пошутил над приверженностью лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца "сделке века" Трампа.

Хаим Кац получил иммунитет Экс-министр соцобеспечения ("Ликуд") Хаим Кац подал прошение о предоставлении "иммунитета по существу", и после голосования комиссии по регламенту, которое длилось полсуток, получил неприкосновенность. Он обвинялся в мошенничестве, злоупотреблении доверием и продвижении интересов бизнесмена Моти Бен-Ари.


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