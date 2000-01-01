Хаим Кац о получении иммунитета: урок усвоен

Бывший министр соцобеспечения, депутат от "Ликуд" Хаим Кац прокомментировал предоставление ему неприкосновенности после заседания комиссии Кнессета по регламенту, которое состоялось 4 февраля.
Он заявил, что "усвоил урок", передает The Times of Israel.
"Я прошу прощения за то, что вам пришлось провести здесь столько часов из-за меня. Приношу извинения за неудобства. Я усвоил урок, большое спасибо", – обратился он к членам комиссии.
Заседание продолжалось более десяти часов и сопровождалось горячими дебатами, после которых решение, которое теперь должно быть утверждено на пленарном заседании, все же было принято большинством голосов.
Отметим, что он подавал прошение о так называемом иммунитете по существу, который предоставляется, если, например, преступления были совершены в рамках парламентской работы, а депутат может доказать, что сделал это на благо общества.
Хаиму Кацу было предъявлено обвинение в мошенничестве, злоупотреблении общественным доверием и продвижении интересов бизнесмена Моти Бен-Ари.