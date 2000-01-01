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С чистого листа! Первая за 10 лет делегация МИД в Боливии | Фото: Israel en Perú04.02 22:11   MIGnews.com

С чистого листа: первая за 10 лет делегация МИД в Боливии

Во вторник, 4 февраля, представители Министерства иностранных дел Израиля впервые c момента объявления о возобновлении отношений посетили Боливию.

Об этом сообщила пресс-служба израильской дипмиссии в Перу.

В частности, представители израильского МИД встретились с президентом Боливии Жанин Аньес Чавес, министром иностранных дел Карен Лонгарик Родригес, а также членами правительства и парламента.

"Стороны договорились восстановить программы сотрудничества в разных сферах, представляющих интерес для обеих стран", – пояснили в ведомстве.

В израильскую делегацию входили: посол в Перу Асаф Ичилевич; директор департамента МИД из Южной Америки Шмулик Басс и координатор израильского центра по международному сотрудничеству (МАШАВ) Даниэль Зоншин.


Отметим, что в 2009 году Боливия выслала израильского посла Шломо Коэна и сотрудников дипведомства в знак протеста против проведения Израилем операции в секторе Газа.

Десять лет спустя, 10 ноября 2019 года тогдашний президент Эво Моралес на фоне протестов подал в отставку и бежал из страны, попросив убежища в Мексике.

Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарич объявила о возобновлении дипломатических отношений с Израилем 28 ноября 2019 года.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац тогда положительно оценил заявление, сказав, что это решение "поспособствует международным отношениям Израиля и его международному статусу".


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