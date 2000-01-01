Хаим Кац получил иммунитет

Депутаты Кнессета проголосовали за предоставление неприкосновенности депутату и экс-министру соцобеспечения от партии "Ликуд" Хаиму Кацу.
Об этом вечером, 4 февраля, сообщил 12 канал.
Заседание продолжалось более десяти часов и сопровождалось горячими дебатами, после которых решение все же было принято большинством голосов. Теперь его передадут на утверждение пленарного заседания Кнессета.
НКО "Движение за качество правительства" планирует обжаловать предоставление иммунитета Кацу в суде.
Депутату было предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, а также продвижении интересов бизнесмена Моти Бен-Ари, с которым его связывают давняя дружба и деловые контакты.
Прокуроры подозревали, что в течение 2010-2015 годов Кац и Бен Ари развивали взаимовыгодные отношения. Бизнесмен, который был финансовым консультантом крупной государственной холдинговой компании, подозревался в предоставлении бесплатного финансового управления для Каца, зарабатывая миллионы шекелей.
В свою очередь, депутат, который с 2009 по 2013 год был председателем Комитета Кнессета по труду и благосостоянию, предположительно продвинул деловые интересы для Бен-Ари.