Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Хаим Кац получил иммунитет от Кнессета | Фото:04.02 20:53   MIGnews.com

Хаим Кац получил иммунитет

Депутаты Кнессета проголосовали за предоставление неприкосновенности депутату и экс-министру соцобеспечения от партии "Ликуд" Хаиму Кацу.

Об этом вечером, 4 февраля, сообщил 12 канал.

Заседание продолжалось более десяти часов и сопровождалось горячими дебатами, после которых решение все же было принято большинством голосов. Теперь его передадут на утверждение пленарного заседания Кнессета.

НКО "Движение за качество правительства" планирует обжаловать предоставление иммунитета Кацу в суде.

Депутату было предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, а также продвижении интересов бизнесмена Моти Бен-Ари, с которым его связывают давняя дружба и деловые контакты.

Прокуроры подозревали, что в течение 2010-2015 годов Кац и Бен Ари развивали взаимовыгодные отношения. Бизнесмен, который был финансовым консультантом крупной государственной холдинговой компании, подозревался в предоставлении бесплатного финансового управления для Каца, зарабатывая миллионы шекелей.

В свою очередь, депутат, который с 2009 по 2013 год был председателем Комитета Кнессета по труду и благосостоянию, предположительно продвинул деловые интересы для Бен-Ари.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:10
Топ-7 лучших аэропортов для путешествий в 2020 году
01:22
В Японии появился похоронный сервис для секс-кукол
23:46
В честь Lady Gaga назвали очередное насекомое
23:15
В украинском учебнике нашли Киану Ривза из 1932 года
22:49
Атака на Twitter: украдены номера пользователей
22:26
Хаим Кац о получении иммунитета: урок усвоен
22:11
С чистого листа: первая за 10 лет делегация МИД в Боливии
21:58
Израиль предоставит ФБР и США систему по борьбе с БПЛА
21:35
Израиль: на 30 тысяч больных раком приходится 175 онкологов
21:18
В январе электромобили составили 44% рынка Норвегии
21:03
ВОЗ: открыто окно возможностей для борьбы с вирусом-убийцей
20:38
В ЕС приветствуют назначение нового премьера Ирака
20:27
Нетаниягу: суверенитет только после выборов  
20:13
По генетическому коду коронавирус на 80% совпадает с SARS
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus