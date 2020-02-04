Судан: нормализация с Израилем пока не обсуждается
Правительство Судана поставило под сомнение возможность быстрой нормализации отношений с Израилем.
Такое заявление сделали в кабинете министров страны 4 февраля, передает Reuters.
В ведомстве заявили, что председатель Суверенного совета Судана Абдул Фаттах аль-Бурхан тайно провел встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Суданский премьер Абдалла Хамдук даже был "застигнут врасплох" этим известием, потому лидера страны вызвали "на ковер" для разъясненй.
BREAKING: #SUDAN PM HAMDOK TOLD DELEGATION OF FORCES OF FREEDOM & CHANGE (FFC) HE HAD NO PRIOR KNOWLEDGE OF PLANNED MEETING BETWEEN BURHAN & NETENYAHU IN UGANDA - SOURCE pic.twitter.com/hD7fqjlpRm
Известный активист Амджед Фарид утверждает, что у Бурхана не было мандата от народа предлагать Нетаниягу "обещание о нормализации отношений". Новость о тайной встрече стала причиной политических разногласий в африканской стране.