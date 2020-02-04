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Судан: нормализация с Израилем пока не обсуждается | Фото:04.02 18:35   MIGnews.com

Судан: нормализация с Израилем пока не обсуждается

Правительство Судана поставило под сомнение возможность быстрой нормализации отношений с Израилем.

Такое заявление сделали в кабинете министров страны 4 февраля, передает Reuters.

В ведомстве заявили, что председатель Суверенного совета Судана Абдул Фаттах аль-Бурхан тайно провел встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Суданский премьер Абдалла Хамдук даже был "застигнут врасплох" этим известием, потому лидера страны вызвали "на ковер" для разъясненй.



Известный активист Амджед Фарид утверждает, что у Бурхана не было мандата от народа предлагать Нетаниягу "обещание о нормализации отношений". Новость о тайной встрече стала причиной политических разногласий в африканской стране.


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