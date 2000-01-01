04.02 18:29 MIGnews.com

Израиль: минфин требует отменить учебный день в пятницу

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Портал ynet сообщает о том, что министерство финансов Израиля поддержало идею Центрального Банка Израиля о необходимости отмены школьных занятий и детских садов по пятницам.Главным аргументом в пользу этого является утверждение о том, что “большинство родителей в этот день все равно не работают” и что у них “появится возможность проводить больше времени с детьми”.Специалисты минфина также подсчитали, что благодаря отмене учебного дня и “выравниванию” учебного процесса бюджет может сэкономить до 250 миллионов шекелей в год.Вместо школ и детских садов предлагается создать необязательную к посещению систему внеклассных занятий и факультативов.Подобная инициатива, однако, скорее всего будет встречена в штыки и учителями и родителями. Учителя в результате ее внедрения потеряют тот выходной, который у них есть сегодня посреди недели, а родители, работающие по пятницам - вопреки видению чиновников минфина, будут вынуждены “искать варианты” того, куда пристраивать детей на время их отсутствия.