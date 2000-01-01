Кто организовал встречу Нетаниягу с лидером Судана
Объединенные Арабские Эмираты организовали неожиданную встречу председателя Суверенного совета Судана Абдула Фаттаха аль-Бурхана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Уганде.
По данным Hааretz, такие данные предоставил высокопоставленный суданский военный эксперт на условиях анонимности.
По словам источника, ОАЭ организовали переговоры, чтобы помочь Судану выйти из террористического списка США, в котором страна оказалась в 90-х годах после принятия Усамы бен Ладена и других боевиков.
В свою очередь, лидер Судана согласился встретиться с Нетаниягу, поскольку считал, что это поможет "ускорить" выхода из "черного списка" Штатов. По словам эксперта, только "небольшой круг" высших должностных лиц в Судане, а также в Саудовской Аравии и Египте знал о предстоящей встрече.
Эти переговоры вызвали противоречивую реакцию в Судане. Правительство заявило, что никто заранее не предупреждал о встрече. Некоторые утверждают, что переговоры Нетаниягу и аль-Бурхана улучшат отношения Судана с США, а для Израиля станут крупным дипломатическим прорывом с арабско-африканским государством.