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Кто организовал встречу Нетаниягу с лидером Судана | Фото:04.02 18:11   MIGnews.com

Кто организовал встречу Нетаниягу с лидером Судана

Объединенные Арабские Эмираты организовали неожиданную встречу председателя Суверенного совета Судана Абдула Фаттаха аль-Бурхана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Уганде.

По данным Hааretz, такие данные предоставил высокопоставленный суданский военный эксперт на условиях анонимности.

По словам источника, ОАЭ организовали переговоры, чтобы помочь Судану выйти из террористического списка США, в котором страна оказалась в 90-х годах после принятия Усамы бен Ладена и других боевиков.

В свою очередь, лидер Судана согласился встретиться с Нетаниягу, поскольку считал, что это поможет "ускорить" выхода из "черного списка" Штатов. По словам эксперта, только "небольшой круг" высших должностных лиц в Судане, а также в Саудовской Аравии и Египте знал о предстоящей встрече.

Эти переговоры вызвали противоречивую реакцию в Судане. Правительство заявило, что никто заранее не предупреждал о встрече. Некоторые утверждают, что переговоры Нетаниягу и аль-Бурхана улучшат отношения Судана с США, а для Израиля станут крупным дипломатическим прорывом с арабско-африканским государством.


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