04.02 13:42 MIGnews.com

Гай Пелег: у меня есть вопросы к президенту БАГАЦа

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В израильской прессе поднялась настоящая буря в связи с разоблачением характера отношений между фигуранткой дела “секс в обмен на назначения” судьей Эти Крайф и министром финансов Моше кахлоном.В отличие от предыдущих подобных скандалов, судебную систему критикуют журналисты мэйнстримной прессы, разоблачения впервые прозвучали в эфире 13-го канала, затем более подробно о них рассказала Аела Хасон на радио 103FM. Хасон в шоке: “Речь идет о святая святых, комитете по назначению судей. Что это за сделки? Это что, центральный комитет Ликуда? Это сделки, прямо влияющие на людей. Кахлона следовало, как минимум. допросить под присягой. Это не означает, что ему предъявят обвинения, но когда вы находите, нечто слишком напоминающее интимные отношения и сделки в деле между кандидатом и тем, кто реально может повлиять на его назначение, необходимо это глубоко изучить. Полиция задала ему вопросы, но не стала копать слишком глубоко”.В эфире того же радио выступил один из наиболее известных символов ненависти к Нетаниягу, и последовательный отбеливатель деяний представителей правоохранительной системы, журналист Гай Пелег.Пеленг произнес следующий проникновенный монолог: “Судьи, я знаю, что вы не отвечаете на вопросы. Но у меня есть мечта. Я ужасно хочу спросить ее честь бывшую главу БАГАЦа Мириам Наор: почему вы голосовали в комитете по назначению судей за Эти Крайф? Я был бы счастлив спросить его честь судью БАГАЦа Салима Джибрила, почему вы подняли руку и проголосовали за Эти Крайф? В конце концов, она провалила экзамены курса подготовки судей. Этого оказалось достаточно для другого судьи, Элиякима Рубинштейна, чтобы выступить против назначения Но почему вы , ваша честь подняли руку?В обвинительном заключении против Эфи Наве говорится о том, что тот действовал в интересах судьи Крайф потому что находился с ней в интимной связи. Напомним, что в этот период Наве не был членом комитета по назначениям, “но, согласно обвинению “имел на него воздействие”. Теперь выясняется, что член комитета Кахлон, проголосовавший за Крайф был “связан с ней особыми связями”Наве обвиняют, ни много ни мало, во взяточничестве. Кахлона даже не допросили. Но почему восемь из девяти членов комитета проголосовали за нее? Этот вопрос в медиа не задают.Почему президент БАГАЦа голосовала за нее? Потому что просил Эфи, Потому что была “сделка”? Потому что был “блок”? В государстве, требующем публикации коалиционных соглашений между политическими партиями, не следует ли также публиковать и условия подобного рода “сделок”, Чтобы публика о них знала, и чтобы публика могла их обсуждать? Судей назначают до возраста 70 лет, нет нужды разглагольствовать о том, какой властью располагают судьи , даже судьи мировых судов. Почему судьи не говорят о конфликте интересов, почему они никогда ничего не должны объяснять?”