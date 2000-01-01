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Шакед: Иордании нужен мир не меньше, чем Израилю | Фото:04.02 19:54   MIGnews.com

Шакед: Иордании нужен мир не меньше, чем Израилю

Депутат Кнессета от "Ямина" Аелет Шакед призвала премьер-министра Биньямина Нетаниягу выдвинуть вопрос о применении суверенитета в Иудее и Самарии до мартовских выборов.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Если первым шагом мирного плана США является применение суверенитета, то палестинского государства уже не будет. Мы выступаем против создания такого государства. Нам нужно делать то, что правильно для Израиля, а именно – применить израильские законы в отношении Иудеи, Самарии и долины реки Иордан", – сказала Шакед.

По ее словам, "Ямина" является "идеологическим хребтом" израильского правительства. Более того, Шакед считает, что суверенитет не нанесет ущерб отношениям между Израилем и Иорданией.

"Мирный договор с Иорданией отвечает их интересам не меньше, чем нашим. Нет причин бояться", – добавила она.


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