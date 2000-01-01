04.02 13:01 MIGnews.com

Новая бомба: "интимная переписка" Моше Кахлона с Эти Крайф

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Израильские СМИ опубликовали матералы об “очень близких отношениях” между министром финансов Моше Кахлоном и главным фигурантом дела “секс в обмен на должность” судьи окружного суда Нетании Эти Крайф.Свидетельством этому является “переписка практически интимного характера”с Кахлоном, обнаруженная полицейскими следователями в ходе расследования ее аферы с бывшим главой Ассоциации Адвокатов Израиля Эфи Наве.Вся переписка была стерта судьей Крайф во время допросов. Крайф утверждает, что стерла сообщения. чтобы “защитить право Кахлона на частную жизнь”. Она говорит: Вся релевантная информация была передана властям”.Вся переписка также относится к периоду после назначения Крайф на пост судьи.Крайф провалилась на курсе подготовки судей. Тем не менее, Кахлон предложил ее кандидатуру и упорно продвигал ее комитете по назначению судей, членом которого он был. За Крайф проголосовали все члены комитета, включая президента БАГАЦа Мириам Наор. Единственным, кто был против оказался судья БАГАЦа Элияким Рубинштейн.Кахлона после того, как в распоряжении полиции оказалась его переписка с Крайф спросили, что все это означает, и задали ему прямой вопрос - не пыталась ли судья его соблазнить. Кахлон ответил: "Я ничего об этом не знаю. Я отвечал на каждый sms вежливо, так, чтобы не ранить”.В одном из sms судья пишет: “Спасибо огромное за то доверие, которое ты мне оказал. Я тебя не разочарую - во всех возможных смыслах! Целую. Люблю тебя”. Крайф утверждает, что речь идет не более, чем об “эмоциональном всплеске” и что ее “ стиль характеризуется теплотой и любовью” Крайф отрицает, что переписка носила сексуальный характер.Среди прочего судья жалуется министру на то, что ей “будет одиноко сегодня ночью”. На вопрос следователя о том, зачем она сообщила министру о том, что будет ночью одна, Крайф ответила: В чем проблема? Я хотела встретиться с моим другом”.По делу допрашивали тогдашнего министра юстиции Аелет Шакед. Шакед первоначально выступала против назначения Крайф, но затем изменила свою позицию - после уговоров Кахлона. На вопрос следователя почему она изменила свое отношение к Крайф Шакед дала любопытный ответ: "Так работает комитет по назначению судей. Если есть кандидат, важный для определенной группы - достигается соглашение, даже если приходится зажимать нос”.Адвокаты Крайф, Офир Страшнов и Нати Симхони, заявили: “Ее честь судья Крайф не совершала никаких криминальных актов, и мы совершенно уверены в том, что сумеем это доказать на суде. Моше Кахлон не имеет никакого отношения к делу, никогда не имел и никогда не допрашивался в качестве подозреваемого. Поэтому, тот факт , что корреспонденция с ним был стерта не представляет собой какое-либо нарушение, и это было сделано только ради того, чтобы защитить тайну его частной жизни. Корреспонденция была полностью восстановлена, и ее содержание и тайминг - спустя значительное время после назначения совершенно ясно демонстрируют, что корреспонденция не имеет никакого отношения к назначению и расследованию”.