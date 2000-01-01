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Мандельблитт решил не допрашивать мучителей Нира Хефеца 04.02 12:24   MIGnews.com

Мандельблитт решил не допрашивать мучителей Нира Хефеца

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт постановил, что подразделение Лахав 433 не должно проводить расследование деяний следователей, занимавшихся шантажом государственного свидетеля Нира Хефеца.

Хефец подписал соглашение с прокуратурой через полтора года после начала расследования. Журналисты сообщают, что Хефеца шантажировали, и среди прочего, грозили лишить имущества.

12-й канал израильского ТВ опубликовал отрывки из протоколов допросов Хефеца. Следователи обещают “перевернуть” жизнь Хефеца  и говорят, что в состоянии лишить его имущества.

Следователь говорит Хефецу во время допроса: “Я могу тебе сказать, что мы проверили любой угол , в котором ты прятался за свою жизнь, мы перевернули и нашли все, что ты там прятал. Все эти тайны, все, что ты прятал - нам известно все. Любые сценарии, которые сейчас прокручиваются в твоей голове - осуществимы. Это деньги. Мы знаем, как обращаться с деньгами. Мы знаем, как освободить тебя от твоих активов”.

После этого следователь угрожает близким Хефеца: "Я не шучу Нир.  Я тебя не обманываю. Помнишь, что я говорил в прошлый раз? Есть вещи, которые затронут не только тебя".

Представители правоохранительной системы признают, что полицейские следователи “задавали неправомерные вопросы”. Тем не менее, прокуратуры настаивает на том, что показания “заслуживают доверия”, поскольку были подтверждены записями и документами, предоставленными следователям. Прокуратура также настаивает на том, что речь идет о “легитимном приеме расследования”.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт в ноябре прошлого года прокомментировал сообщения в прессе о том, что показания государственного свидетеля Нира Хефеца по делу 4000 были получены незаконными способами.

Мандельблитт заявил: “В случае, если показания в указанных делах были получены непригодными способами - будет проведено расследование и приняты соответствующие меры. В эти дни юридический советник правительства готовит базу для исследования этих обвинений, а также для окончательного решения по делам Нетаниягу”.

Теперь Мандельблитт решил, что процесс получения согласия Хефеца на дачу показаний следует ограничить “изучением документов”.

Юридический советник правительства опасается, что расследование деятельности следователей может дать повод защите Биньямину Нетаниягу по делам о коррупции выдвинуть тезис о препятствовании в совершении правосудия на суде.

Между тем, высокопоставленные сановники в полиции выразили мнение о том, что дело о шантаже Хефеца должно быть передано в отделение внутренних расследований полиции.


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