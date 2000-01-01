04.02 13:25 MIGnews.com
Экс-президент Боливии Моралес решил избираться сенатором
Партия "Движение к социализму" включила бывшего президента Боливии Эво Моралеса в список претендентов на кресло в Палате сенаторов.
Соответствующий документ был обнародован на сайте избиркома республики, пишет IranPress
.
Ранее прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента Моралеса.
Напомним, что после бегства бывший боливийский лидер находится в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Он отмечает, что готов продолжить политическую карьеру.
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