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Беннетт отправился в Вашингтон: названа цель визита | Фото:04.02 13:10   MIGnews.com

Беннетт отправился в Вашингтон: названа цель визита

Во вторник, 4 февраля, министр обороны Израиля Нафтали Беннетт отправился в Вашингтон.

Это его первый визит в США с момента вступления в должность, передает "Аруц Шева".

По словам источников, приближенных к Беннетту, он отправился в Вашингтон, чтобы попросить во время переговоров у американского коллеги Марка Эспер передовое вооружение.

Уточняется, что оружие необходимо Израилю для борьбы против укрепления Ирана в Сирии и Ираке.


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