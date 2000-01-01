04.02 13:10 MIGnews.com
Беннетт отправился в Вашингтон: названа цель визита
Во вторник, 4 февраля, министр обороны Израиля Нафтали Беннетт отправился в Вашингтон.
Это его первый визит в США с момента вступления в должность, передает "Аруц Шева
".
По словам источников, приближенных к Беннетту, он отправился в Вашингтон, чтобы попросить во время переговоров у американского коллеги Марка Эспер передовое вооружение.
Уточняется, что оружие необходимо Израилю для борьбы против укрепления Ирана в Сирии и Ираке.
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