04.02 10:10 MIGnews.com

Водителя Яира Нетаниягу обвинили в разглашении секретов

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Департамент безопасности офиса премьер-министра Израиля подал в полицию заявление на бывшего водителя сына премьер-министра.Водитель Яира Нетаниягу подозревается в том, что “незаконно записал и хранил секретные материалы”. речь идет о записи разговоров Яира с его друзьями во время посещений тель-авивских стриптиз-клубов, опубликованных вторым каналом израильского ТВ.В записях разговоров, опубликованных 8 января слышно, как Нетаниягу-младший говорит Ори Маймону, сыну разработчика месторождения Тамар "Мой отец организовал твоему 20 миллиардов долларов, а ты сейчас споришь со мной из-за каких-то 400 шекелей?"Как сообщает израильская пресса, при этой беседе присутствовал третий человек – представитель австралийского миллиардера Джеймса Пэкера в Израиле и близкий друг Яира Нетаниягу Роман Абрамов, чей голос также слышно на записи.Именно от последнего стало известно, о каких 400 шекелях идет речь – на той же записи он сказал, что Ори Маймон дал эту сумму Яиру Нетаниягу на проститутку. Позже сын премьера говорит, что он организует для своих приятелей встречу, отмечая при этом, что он записал номер стриптизерши.