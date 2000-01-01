04.02 09:34 MIGnews.com

Жители северного Тель-Авива готовы принять "беженцев"

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Утром в шабат, 3 февраля, жители северного Тель-Авива организовали акцию по поддержке африканских мигрантов у торгового центра Рамат-Авив.Сотни людей подписались под петицией, в которой говорится, что они готовы принять мигрантов в своих кварталах в рамках предлагаемой левыми акции по снижению концентрации африканцев в южном Тель-Авиве.Участники акции держали постеры с надписями: “Готовы принять беженцев. Солидарны с южным Тель-Авивом”.