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Жители северного Тель-Авива готовы принять `беженцев` 04.02 09:34   MIGnews.com

Жители северного Тель-Авива готовы принять "беженцев"

Утром в шабат, 3 февраля, жители северного Тель-Авива организовали акцию по поддержке африканских мигрантов у торгового центра Рамат-Авив.

Сотни людей подписались под петицией, в которой говорится, что они готовы принять мигрантов в своих кварталах в рамках предлагаемой левыми акции по снижению концентрации африканцев в южном Тель-Авиве.

Участники акции держали постеры с надписями: “Готовы принять беженцев. Солидарны с южным Тель-Авивом”.
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