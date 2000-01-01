04.02 09:30 MIGnews.com

Япония и США хотят возобновить совместные военные учения

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Японский премьер-министр Синдзо Абэ хочет попросить США и Республику Корея возобновить военные учения после окончания Олимпиады в Пхенчхане. По данным Kyodo, премьер намерен поднять этот вопрос во время переговоров с американским вице-президентом Майклом Пенсом в Токио, который прилетит в Японию 6 февраля с дипломатическим визитом.По мнению японского руководства, возобновление учений в тех же масштабах, что были ранее – это необходимая мера по оказанию давления на КНДР, и хорошая возможность заставить Пхеньян отказаться от своей ракетно-ядерной программы. Как сообщает агентство, Токио и Вашингтон сходятся во мнениях по этому вопросу, поэтому они хотят донести эту точку зрения до Сеула на встрече в Пхёнчхане.Местные наблюдатели выражают опасение в связи с информацией о намерениях, о возобновлении военных учений у Корейского полуострова. Они считают, что это может привести к новым провокациям со стороны Пхеньяна, а в частности к новым ракетным и ядерным испытаниям.В свою очередь, МИД КНДР отправил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием реакции на "опасные игры" США. В своем письме глава северокорейского министерства написал, что Вашингтон стягивает к Корейскому полуострову свое вооружение, тем самым подвергает мир и безопасность серьёзной угрозе.Кроме того, Япония продолжает занимать жесткую позицию по отношению к КНДР. В Токио считают, что потепление в отношениях между Севером и Югом – это попытка выиграть время и посеять рознь между Республикой Корея, Японией и США.