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Япония и США хотят возобновить совместные военные учения 04.02 09:30   MIGnews.com

Япония и США хотят возобновить совместные военные учения

Японский премьер-министр Синдзо Абэ хочет попросить США и Республику Корея возобновить военные учения после окончания Олимпиады в Пхенчхане. По данным Kyodo, премьер намерен поднять этот вопрос во время переговоров с американским вице-президентом Майклом Пенсом в Токио, который прилетит в Японию 6 февраля с дипломатическим визитом.

По мнению японского руководства, возобновление учений в тех же масштабах, что были ранее – это необходимая мера по оказанию давления на КНДР, и хорошая возможность заставить Пхеньян отказаться от своей ракетно-ядерной программы. Как сообщает агентство, Токио и Вашингтон сходятся во мнениях по этому вопросу, поэтому они хотят донести эту точку зрения до Сеула на встрече в Пхёнчхане.

Местные наблюдатели выражают опасение в связи с информацией о намерениях, о возобновлении военных учений у Корейского полуострова. Они считают, что это может привести к новым провокациям со стороны Пхеньяна, а в частности к новым ракетным и ядерным испытаниям.

В свою очередь, МИД КНДР отправил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием реакции на "опасные игры" США. В своем письме глава северокорейского министерства написал, что Вашингтон стягивает к Корейскому полуострову свое вооружение, тем самым подвергает мир и безопасность серьёзной угрозе.

Кроме того, Япония продолжает занимать жесткую позицию по отношению к КНДР. В Токио считают, что потепление в отношениях между Севером и Югом – это попытка выиграть время и посеять рознь между Республикой Корея, Японией и США.
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