04.02 09:10 MIGnews.com

Пекин назвал спекуляцией новую ядерную доктрину США

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В министерстве обороны Китая возмутились новой ядерной доктриной США и заявлениями о "китайской ядерной угрозе". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя ведомства Жэнь Гоцяна."Накануне Пентагон обнародовал доклад "Обзор состава и количества ядерного оружия", в котором приведены спекулятивные рассуждения о планах развития Китая, а также присутствуют преувеличения, на основе которых выносится утверждение о китайской ядерной угрозе. Пекин выражает по этому поводу решительный протест", - приводит слова представителя на сайте министерства.По словам представителя, Пекин придерживается мирного пути развития, но не забывает и о национальной обороне, поэтому не будет отказываться от ядерного потенциала, но ни при каких обстоятельствах не будет применять атомное оружие первым. Кроме того, военный отметил, что на сегодняшний день "США обладают самым крупным запасом ядерного оружия в мире, и выразил надежду, что в Америке откажутся от "мышления времен холодной войны" и дадут правильную оценку стратегическим планам КНР.В пятницу Министерство обороны США опубликовало новую ядерную доктрину страны, в которой идет речь о российском ядерном потенциале, а также об угрозах для Соединенных Штатов со стороны КНДР, Ирана и Китая. Также в документе подчеркивается, что США сохранят курс на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). При этом, американская сторона выступает за сокращение ядерного оружия, но в тоже время критикует предложенный в ООН договор о полном запрещении ядерного оружия, поскольку оно, по мнению американских военных, не отвечает текущей повестке дня.