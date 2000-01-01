04.02 08:12 MIGnews.com

Габай: односторонние решения в случае провала переговоров

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Лидер Сионистского Лагеря Ави Габай сообщил о необходимости “односторонних решений” в случае провала мирных переговоров с палестинцами.Габай выступал в городе Нес Циона. Он сообщил: Мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы провести настоящие переговоры”.Габай заметил: “Если же, несмотря на все наши усилия, палестинцы не захотят соглашения, мы должны будем предпринять односторонние меры, которые гарантируют , что Израиль всегда останется на исконно еврейских землях. Право подобного решения - у нас, а не у них”.Также сообщается о том, что один из высокопоставленных членов Аводы, Омер Бар-Лев, разрабатывает новую платформу партию по вопросу палестино-израильского конфликта, основанную на формуле “два государства для двух народов”.Между тем, согласно последним опросам общественного мнения, популярность Сионистского Лагеря резко упала. Согласно последним опросам общественного мнения, если бы выборы прошли сегодня, этот политический союз получил бы 13 мандатов - вместо нынешних 24.