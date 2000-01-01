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Израиль начал депортацию африканцев 04.02 07:22   MIGnews.com

Израиль начал депортацию африканцев

Израильская пресса сообщает о том, что власти приступили к первому этапу депортации незаконных африканских мигрантов из страны.

Сообщения о депортации будут переданы 20 тысячам человек - одиноким мужчинам без детей, обновляющим свои визы каждые два месяца в офисах МВД в Бней -Браке. С сегодняшнего дня они получают последнее обновление визы, вместе с извещением о том, что в течение 60 дней они обязаны покинуть Израиль.

По истечении 60 дней они должны либо отбыть на родину, либо в Руанду, либо быть заключенными на неопределенный срок в израильской тюрьме. Африканцам также запретят работать.

На настоящий момент в Израиле находится около 39 тысяч африканских мигрантов, большая часть - из Эритреи и Судана. Среди них - 5 тысяч детей.

На сегодняшний день депортация не грозит жертвам работорговли, женщинам, детям и лицам, подавшим прошение о предоставлении убежища и не получившим ответ.

Две недели назад такие же извещения были выданы лицам, находящимся в центре временного содержания Холот. Находящимся там 900 эритрейцам дан месяц на то, чтобы проинформировать власти о своем решении. Они поставлены перед выбором - или отправиться в Руанду, или в тюрьму Сахароним.

Лицам, решившим отправиться в Руанду будут выданы израильские проездные документы, оплачен пролет и выдан грант в размере 3500 долларов. Мигрантам также обещано, что в первые дни нахождения на территории третьего африканского государства им будет помогать официальный израильский представитель.
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