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Израиль готовится к депортации африканских нелегалов | Фото: Thinkstock04.02 21:45   MIGnews.com

Израиль готовится к депортации африканских нелегалов

В воскресенье, 4 февраля, тысячи нелегальных иммигрантов, находившихся в Израиле, получили уведомления о предстоящей депортации. Правительство намерено депортировать от 15 до 20 тысяч африканских нелегалов, сообщает Аруц Шева.

За последнее 10 лет почти 60 тысяч нелегальных иммигрантов пересекли южную границу Израиля с Египтом. В частности, речь идет о выходцах из Сомали, Эритреи и Судана.

По прибытии в Израиль некоторые из них просили убежища, ссылаясь на обязательную военную службу в своих родных странах.

После завершения строительства ограждения вдоль всей границы с Египтом в конце 2013 года количество попыток проникновения сократилось более чем на 99%. В то время как программы добровольного переселения, запущенные в 2014 году, позволили сократить число нелегальных иммигрантов всего лишь на 15 тысяч - чуть более 40 тысяч человек.

Последующая программа, включающая насильственную депортацию для тех, кто отказался добровольно покинуть Израиль в обмен на денежную выплату, был заблокирован БАГАЦем в августе прошлого года.

Суд привел израильские соглашения с африканскими странами, которые согласились принять переселенцев, отметив, что соглашения ограничиваются теми лицами, которые добровольно покидают страну.
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