04.02 21:45 MIGnews.com

Израиль готовится к депортации африканских нелегалов

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В воскресенье, 4 февраля, тысячи нелегальных иммигрантов, находившихся в Израиле, получили уведомления о предстоящей депортации. Правительство намерено депортировать от 15 до 20 тысяч африканских нелегалов, сообщает Аруц Шева.За последнее 10 лет почти 60 тысяч нелегальных иммигрантов пересекли южную границу Израиля с Египтом. В частности, речь идет о выходцах из Сомали, Эритреи и Судана.По прибытии в Израиль некоторые из них просили убежища, ссылаясь на обязательную военную службу в своих родных странах.После завершения строительства ограждения вдоль всей границы с Египтом в конце 2013 года количество попыток проникновения сократилось более чем на 99%. В то время как программы добровольного переселения, запущенные в 2014 году, позволили сократить число нелегальных иммигрантов всего лишь на 15 тысяч - чуть более 40 тысяч человек.Последующая программа, включающая насильственную депортацию для тех, кто отказался добровольно покинуть Израиль в обмен на денежную выплату, был заблокирован БАГАЦем в августе прошлого года.Суд привел израильские соглашения с африканскими странами, которые согласились принять переселенцев, отметив, что соглашения ограничиваются теми лицами, которые добровольно покидают страну.