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Египет отрицает военное сотрудничество с Израилем 04.02 20:58   MIGnews.com

Египет отрицает военное сотрудничество с Израилем

Власти Египта опровергли сообщения о военном сотрудничестве с Израилем. Пресс-секретарь вооруженных сил страны назвал "беспочвенными" утверждения о 100 ударах ВВС ЦАХАЛа на Синайском полуострове.

Комментируя публикацию в издании New York Times о поддержке ВВС ЦАХАЛа наземных операций с целью борьбы с боевиками ISIS, полковник Тамер Ар-Рифаи заявил:

"Только армия Египта имеет право проводить военные операции на Синайском полуострове".

По его словам информация, появившаяся в газете, "лишена всякого основания".

Ранее в статье, опубликованной в NYT говорилось, что ВВС ЦАХАЛа нанесли более 100 авиаударов по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ISIS) на Синае за последние 2 года.
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