04.02 20:58 MIGnews.com

Египет отрицает военное сотрудничество с Израилем

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Власти Египта опровергли сообщения о военном сотрудничестве с Израилем. Пресс-секретарь вооруженных сил страны назвал "беспочвенными" утверждения о 100 ударах ВВС ЦАХАЛа на Синайском полуострове.Комментируя публикацию в издании New York Times о поддержке ВВС ЦАХАЛа наземных операций с целью борьбы с боевиками ISIS, полковник Тамер Ар-Рифаи заявил:"Только армия Египта имеет право проводить военные операции на Синайском полуострове".По его словам информация, появившаяся в газете, "лишена всякого основания".Ранее в статье, опубликованной в NYT говорилось, что ВВС ЦАХАЛа нанесли более 100 авиаударов по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ISIS) на Синае за последние 2 года.