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flickr 04.02 19:50   MIGnews.com

Нетаниягу: Сорос причастен к кампании против депортации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обвинил миллиардера Джорджа Сороса в финансировании кампании против депортации нелегальных иммигрантов из страны. Об этом глава израильского правительства заявил на заседании фракции "Ликуд" в воскресенье, 4 февраля.

Таким образом, Нетаниягу ответил на слова министра Офира Акуниса, который утверждает, что организации, оказывающие помощь нелегальным иммигрантам, финансируются иностранными правительствами и иностранными фондами, сообщает "Гаарец".

"Когда Обама депортировал два миллиона нелегалов, никто ему не сказал ни слова", - отметил Нетаниягу.

Отметим, что бизнесмен Джордж Сорес поддерживает правозащитные и левые организации в Израиле, а также в других странах.
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