04.02 16:23 MIGnews.com

Жертвы теракта тоже имеют право на голос

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Депутат Кнессета Амир Охана ("Ликуд") представил в Кнессет законопроект о приравнивании юридических прав жертв терактов к правам жертв преступности. Закон был предложен и частично написан адвокатом Ифой Сегаль, председателем международного отдела Юридического форума в защиту Израиля.Не всем известно о том, что между этими, на первый взгляд схожими юридическими понятиями, существует большая разница. В отличие от жертв преступности, пострадавших от насилия, кражи и т.д., израильтяне, пострадавшие в терактах, или их родственники весьма ограничены в правах в ходе следствия и суда над преступниками, разрушивших их жизни. Они не имеют никакого доступа к информации о ходе следствия, а также чаще всего не имеют возможности выступить или даже просто присутствовать на заседании суда.Эта удивительная несправедливость обусловлена тем, что арабов, совершивших террористический акт, судят армейские суды, которые не относятся к гражданской юрисдикции и не учитывают права жертв преступности.Депутат Кнессета Амир Охана и адвокат Ифа Сегаль требуют изменить эту странную ситуацию. Ведь именно граждане, наиболее нуждающиеся в поддержке общества и получении информации, остаются одни, без какой-нибудь возможности участвовать в следствии.Составители законопроекта отметили, что его претворение в жизнь относительно просто, как в юридическом, так и в логистическом плане. При этом, данный законопроект имеет огромное морально-этическое значение для общества.