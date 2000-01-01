Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr 04.02 16:23   MIGnews.com

Жертвы теракта тоже имеют право на голос

Депутат Кнессета Амир Охана ("Ликуд") представил в Кнессет законопроект о приравнивании юридических прав жертв терактов к правам жертв преступности. Закон был предложен и частично написан адвокатом Ифой Сегаль, председателем международного отдела Юридического форума в защиту Израиля.

Не всем известно о том, что между этими, на первый взгляд схожими юридическими понятиями, существует большая разница. В отличие от жертв преступности, пострадавших от насилия, кражи и т.д., израильтяне, пострадавшие в терактах, или их родственники весьма ограничены в правах в ходе следствия и суда над преступниками, разрушивших их жизни. Они не имеют никакого доступа к информации о ходе следствия, а также чаще всего не имеют возможности выступить или даже просто присутствовать на заседании суда.

Эта удивительная несправедливость обусловлена тем, что арабов, совершивших террористический акт, судят армейские суды, которые не относятся к гражданской юрисдикции и не учитывают права жертв преступности.

Депутат Кнессета Амир Охана и адвокат Ифа Сегаль требуют изменить эту странную ситуацию. Ведь именно граждане, наиболее нуждающиеся в поддержке общества и получении информации, остаются одни, без какой-нибудь возможности участвовать в следствии.

Составители законопроекта отметили, что его претворение в жизнь относительно просто, как в юридическом, так и в логистическом плане. При этом, данный законопроект имеет огромное морально-этическое значение для общества.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:33
Египет: найдена гробница жрицы времен Древнего царства
04:23
Илон Маск переименовал огнеметы из-за проблем с таможней
03:18
В США арестован мужчина, готовивший похищение Ланы Дель Рей
02:25
Вайнштейн может подать в суд на Уму Турман
01:03
NASA показало панораму Марса
23:40
В Рио-де-Жанейро бандиты выкрали медсестер ради прививок
22:19
В лондонском кафе появилась услуга "выпей с порно звездой"
20:58
Египет отрицает военное сотрудничество с Израилем
19:50
Нетаниягу: Сорос причастен к кампании против депортации
19:23
Убийство беременной израильтянки признали терактом
18:32
Искрима Сабри призвал арабские страны финансировать UNRWA
17:07
Арестованы 6 арабов за нападение на израильтянина в Абу-Дис
16:50
ПА: мы хотим переговоров, а не диктата
15:36
Утверждено предложение Либермана о легализации Хават-Гилад
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus