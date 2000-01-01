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Утверждено предложение Либермана о легализации Хават-Гилад 04.02 15:36   MIGnews.com

Утверждено предложение Либермана о легализации Хават-Гилад

На заседании министерской комиссии по законодательству, которое состоялось сегодня, 4 февраля, было утверждено предложение министра обороны, лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана о легализации форпоста Хават-Гилад.

С того момента, как Авигдор Либерман возглавил оборонное ведомство, развитие и укрепление поселений приобрело качественно новый формат и характер, превратившись в последовательную политику. Хават-Гилад была основана около 16 лет назад, но до сего момента все попытки придать этому форпосту законный статус оказывались безуспешными.

По словам Авигдора Либермана, ответом на любой теракт в Иудее и Самрии, с одной стороны, должно быть уничтожение террористов, с другой – усиление поселенческой деятельности.

Напомним, проект резолюции о легализации форпоста Хават-Гилад был представлен Авигдором Либерманом в секретариат правительства 14 января, через пять дней после убийства террористами раввина Разиэля Шеваха. В документе, который был сформулирован министром обороны, говорится, что необходимо начать продвигать создание нового поселения на земле, находящейся во владении израильтян. Хават-Гилад будет относиться к региональному совету Самарии, получит статус независимого поселения и примет, помимо прочего, жителей, которые в настоящее время проживают на частных землях в этом районе.
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