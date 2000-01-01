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Орен Хазан: Я не буду молчать 04.02 14:54   MIGnews.com

Орен Хазан: Я не буду молчать

Депутат Кнессета Орен Хазан (Ликуд) прокомментировал наказание, наложенное на него комитетом по этике - запрет на участие в обсуждениях сроком на полгода.

Хазан заявил: “Я не намереваюсь молчать. Все карты на столе”.

Хазан добавил: “Мои споры с членами Кнессета не касаются комитета Кнессета по этике. Можно делать фейк ньюз, а можно видеть правду, можно видеть правду и о комитете по этике - левацком комитете с момента его основания, во главе которого стоит Юли Эдельштейн. Он пытается выкинуть меня из Кнессета на полгода, пытается заткнуть мне рот”.
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