04.02 14:54 MIGnews.com

Орен Хазан: Я не буду молчать

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Депутат Кнессета Орен Хазан (Ликуд) прокомментировал наказание, наложенное на него комитетом по этике - запрет на участие в обсуждениях сроком на полгода.Хазан заявил: “Я не намереваюсь молчать. Все карты на столе”.Хазан добавил: “Мои споры с членами Кнессета не касаются комитета Кнессета по этике. Можно делать фейк ньюз, а можно видеть правду, можно видеть правду и о комитете по этике - левацком комитете с момента его основания, во главе которого стоит Юли Эдельштейн. Он пытается выкинуть меня из Кнессета на полгода, пытается заткнуть мне рот”.