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Фото из соцсети 04.02 14:19   MIGnews.com

Роухани назвал США бессовестными лицемерами

Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя новую ядерную доктрину США, обвинил Вашингтон в бессовестном лицемерии, сообщает агентство Mehr.

"(Американцы), которые верят, что использование оружия массового поражения — преступление против человечности и настаивают на уничтожении всего ядерного оружия в мире, сейчас, как ни парадоксально, вовлечены в гонку вооружений, призванную модернизировать их ядерный арсенал для использования против соперников", — цитирует слова лидера Исламской республики.

Также Роухани усомнился в целесообразности заявлений о времени для дружбы и мира, в тот момент, когда американская сторона укрепляет свою оборону и усовершенствует свой ядерный потенциал.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавал Зариф заявил, что ядерная доктрина Соединенных Штатов Америки приближает человечество к уничтожению.

В пятницу Пентагон обнародовал ядерную доктрину, согласно с которой Россия, КНДР и Иран называются главными угрозами для безопасности США. Также в документе объявляется о намерениях Вашингтона ускорить разработку ядерных боезарядов малой мощности. При этом американская сторона заявила, что продолжает выступать за сокращение ядерного оружия, но критикует предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.
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