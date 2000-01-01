04.02 13:32 MIGnews.com

Зигмар Габриэль: Только Германия ответственна за Холокост

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Немцы несут ответственность за создание концентрационных лагерей и массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, комментируя новый закон Польши "Об Институте национальной памяти", передает Deutsche Welle."Нет никакого сомнения, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто их построил и кто убил миллионы европейских евреев – а именно немцы. Это организованное массовое уничтожение происходило от нашей страны и ни от кого другого. Отдельные коллаборационисты ничего не меняют в этом факте", – сказал глава немецкого МИД.Также он заявил, что" только тщательный обзор собственной истории может привести к примирению". Это означает, что люди, которые вынуждены были испытывать невыносимые страдания Холокоста, могут говорить об этих страданиях открыто и без ограничений", – сказал Габриэль.Кроме того, дипломат отметил, что немецкая сторона не поддерживает и осуждает любую фальсификацию истории и термин "польские концентрационные лагеря"."Осознание этой исторической вины является частью сегодняшней немецкой идентичности в нашем демократическом государстве и центральным консенсусом всех демократических сил в нашей стране", - резюмировал глава немецкого МИД.1 февраля Сенат Польши принял законопроект "Об Институте национальной памяти", который предусматривает штрафы и тюремные заключения за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту во Вторую Мировую войну. Кроме того, документ запрещает использовать формулировку "польские лагеря смерти", находящиеся на территории страны в годы оккупации нацистским режимом.