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04.02 12:53   MIGnews.com

В ФРГ узнали как КНДР реализовывает свою ядерную программу

КНДР использовала свое посольство в Берлине, чтобы закупать товары, необходимые для создания ракет и ядерного оружия. Об этом заявил глава немецкой спецслужбы Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) в интервью телеканалу NDR.

"Мы вынуждены констатировать, что оттуда осуществлялась деятельность, на наш взгляд, связанная с ракетной, а также частично с ядерной программами", - сказал директор Федерального ведомства по охране конституции.

По его словам, речь идет о товарах двойного назначения, которые могут применяться не только в военных целях, но и еще в гражданских. Кроме того, Масен уверил, что в случае обнаружения подобных сделок немецкая контрразведка пресекает их. Но в тоже время он выразил обеспокоенность тем, что его подчиненные не могут "гарантировать, что все такие случаи могут быть обнаружены и предотвращены", поскольку Пхеньян, может приобретать необходимые ей элементы для своей ядреной программы и через другие страны или на черном рынке.
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