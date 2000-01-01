04.02 12:02 MIGnews.com

По делу Битана арестован заместитель мэра Тель-Авива

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Утром 4 февраля полиция арестовала четырех подозреваемых в делу о коррупции Давида Битана, бывшего главы коалиции в Кнессете.Арестованы чиновники муниципалитетов Ришон ле Циона и Тель-Авива.Среди новых подозреваемых, доставленных в офисы подразделения Лахав 433 в Лоде - заместитель мэра Тель-Авива Арнон Гилади, который также является видным членом Ликуда.Гилади также является главой тель-авивского отделения Ликуда.Все задержанные подозреваются в аферизме и отмывании денежных средств.Задержанные связаны с продвижением трех строительных проектов в Тель-Авиве.