04.02 12:02 MIGnews.com
По делу Битана арестован заместитель мэра Тель-Авива
Утром 4 февраля полиция арестовала четырех подозреваемых в делу о коррупции Давида Битана, бывшего главы коалиции в Кнессете.
Арестованы чиновники муниципалитетов Ришон ле Циона и Тель-Авива.
Среди новых подозреваемых, доставленных в офисы подразделения Лахав 433 в Лоде - заместитель мэра Тель-Авива Арнон Гилади, который также является видным членом Ликуда.
Гилади также является главой тель-авивского отделения Ликуда.
Все задержанные подозреваются в аферизме и отмывании денежных средств.
Задержанные связаны с продвижением трех строительных проектов в Тель-Авиве.
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