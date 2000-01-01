04.02 11:29 MIGnews.com

Ирак начал операцию по зачистке провинции Анбар от ИГ

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В субботу, 3 февраля, вооруженные силы Ирака начали кампанию по зачистке провинции Анбар на границе с Саудовской Аравией от боевиков "Исламского государства". Об этом сообщил командующий штабом операций ВС страны в Анбаре бригадный генерал Махмуд аль-Феллахи.По словам иракского военного, для уничтожения ячеек ИГ, их складов с боеприпасами и убежищ в операции были задействованы подразделения правительственной армии, федеральная полиция, "ополчения [суннитских] племен", а также пограничные войска при поддержке авиации международной контртеррористической коалиции.Напомним, 10 декабря премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном разгроме ИГ на территории страны. Однако, как считают региональные эксперты, остатки бандформирования укрылись в пустынной местности провинции Анбар и превратились в спящие ячейки группировки.