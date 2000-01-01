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Гальон поссорилась с Зандберг из-за `фашиста` Либермана 04.02 10:43   MIGnews.com

Гальон поссорилась с Зандберг из-за "фашиста" Либермана

Лидер крайне-левой партии Мерец Захав Гальон схлестнулась в интернете с восходящей звездой собственного политического движения - депутатом Кнессета Тамар Зандберг.

Зандберг ранее заявила, что не исключает возможности того, что будет сидеть в одном правительстве с министром обороны и лидером НДИ Авигдором Либерманом.

Гальон на подобные заявления ответила так: “Правительство с Либерманом - плохое правительство, расистское и коррумпированное. Есть только две возможности сидеть в одном правительстве с Либерманом - или Либерман не будет Либерманом, или Мерец не будет Мерец”.

Гальон продолжила: Либерман уже объявил, что не войдет в коалицию с Мерец. Так в чем новая идея или “новый дух” у самых крайне-правых, наиболее близких к фашизму? В том, что Либерман покупает сыр в шабат?. Слава богу, хоть Кахане уже нет в Кнессете, а то и его бы нам посоветовали взять в коалицию”.
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