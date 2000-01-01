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Фото из соцсети 04.02 10:28   MIGnews.com

Анкара: военные США переодеваются в форму СНС

Спикер турецкого правительства Бекир Боздаг заявил, что американские военнослужащие переодеваются в униформу курдских отрядов "Сил народной самообороны", передает телеканал CNN Turk.

"Если эти [курдские] силы не уйдут из [сирийского] Манбиджа, то мы войдем и в этот город, а также пойдем на восток от Евфрата, - пообещал политик, добавив, что целью ВС Турции могу стать "военные США в форме СНС".

Кроме того, в ходе своего выступления Боздаг назвал количество уничтоженных членов вооруженных курдских отрядов за все время проведения военной операции турецкой армии на территории Сирии. По его словам, "за 16 дней операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне ВС республики уничтожили 932 террориста".

Напомним, 20 января Турция объявила о начале операции против курдских формирований в районе Африн, которые, по мнению Анкары, угрожают национальной безопасности страны.
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