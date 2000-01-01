Минюст США поборется с судом за запрет на въезд иммигрантов

"Как только будет возможно, министерство юстиции намерено затребовать экстренную приостановку действия этого постановления и защищать исполнительный указ президента, который является законным и уместным", - сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, заверив в том, что иммиграционный запрет призван защитить страну.
Он напомнил, что глава государства обладает "конституционными полномочиями по защите американского народа", что на нем лежит соответствующая обязанность, и процитировал выдержки из законодательства США, которое послужило основанием для подписания упомянутого указа.