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Минюст США поборется с судом за запрет на въезд иммигрантов 04.02 09:57   MIGnews.com

Минюст США поборется с судом за запрет на въезд иммигрантов

Министерство юстиции США намерено в самое ближайшее время опротестовать решение суда штата Вашингтон о приостановке действия недавнего иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

"Как только будет возможно, министерство юстиции намерено затребовать экстренную приостановку действия этого постановления и защищать исполнительный указ президента, который является законным и уместным", - сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, заверив в том, что иммиграционный запрет призван защитить страну.

Он напомнил, что глава государства обладает "конституционными полномочиями по защите американского народа", что на нем лежит соответствующая обязанность, и процитировал выдержки из законодательства США, которое послужило основанием для подписания упомянутого указа.
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