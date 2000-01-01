Белый дом анонсировал звонок Трампа главе Украины

Президент США Дональд Трамп в выходные проведет телефонные переговоры с украинским коллегой Петром Порошенко, а также премьером Италии Паоло Джентилони, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем, пишет Политика Сегодня.
О планах главы государства сообщает пресс-служба Белого дома.
Уточняется, что с Порошенко, Джентилони и Столтенбергом Трамп поговорит в субботу, 4 февраля, а с Инглишем - 5 февраля. Темы бесед не уточняются. Но главным образом, звонки будут поздравительные: Трамп вступил в должность президента США 20 января.
Напомним, в прошлые выходные он провел несколько телефонных переговоров, в частности, с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился 45 минут.