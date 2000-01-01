Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Белый дом анонсировал звонок Трампа главе Украины 04.02 21:58   MIGnews.com

Белый дом анонсировал звонок Трампа главе Украины

Президент США Дональд Трамп в выходные проведет телефонные переговоры с украинским коллегой Петром Порошенко, а также премьером Италии Паоло Джентилони, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем, пишет Политика Сегодня.

О планах главы государства сообщает пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что с Порошенко, Джентилони и Столтенбергом Трамп поговорит в субботу, 4 февраля, а с Инглишем - 5 февраля. Темы бесед не уточняются. Но главным образом, звонки будут поздравительные: Трамп вступил в должность президента США 20 января.

Напомним, в прошлые выходные он провел несколько телефонных переговоров, в частности, с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился 45 минут.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:14
Джоли требует от мужа 100 тыс. в месяц на детей
21:29
Uber закупает билеты в США для своих сотрудников
20:59
ВВС Иордании нанесли удары по ISIS в Сирии
20:29
Обложка Spiegel: Трамп и обезглавленная статуя Свободы
19:58
Французские солдаты лишились винтовок, обедая в McDonald's
19:05
Ицхака Герцога выписали из больницы
18:53
Трамп: решение приостановить миграционный указ – нелепое
18:23
Постпреды России и США при ООН договорились о сотрудничестве
18:11
Младенца, нуждающегося в кардиохирургии – не пустили в США
17:29
Сирийские мятежники начали наступление на Ракку
16:59
В Бельгии создали первое в мире 100% безалкогольное пиво
16:36
Экс-посол Ирака: запрет на въезд мусульманам несправедливый
15:55
Гражданам арабских стран разрешили въезд в США
15:11
Миллиардер отказался стать министром армии Трампа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus