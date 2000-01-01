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YouTube 04.02 18:23   MIGnews.com

Постпреды России и США при ООН договорились о сотрудничестве

В пятницу, 3 февраля, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин провел первую встречу со своей новой американской коллегой Никки Хейли. По информации пресс-секретаря российского постпредства, собеседники договорились тесно взаимодействовать в соответствии с настроем своих столиц.

Как сообщалось, за день до состоявшейся встречи Никки Хейли впервые выступила на открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Донбассе. В ходе своего выступления она заявила, что Крым является частью Украины, а американские санкции с России не будут сняты до тех пор, пока Киеву не будет возвращен контроль над полуостровом, напоминает ТАСС. Ранее такую же позицию озвучивала предшественница Никки Хейли на посту постпреда США при ООН Саманта Пауэр.

Несмотря на свои заявления, Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты хотят улучшения отношений с Россией. По завершении заседания Совбеза ООН российский постпред Виталий Чуркин отметил в выступлении Хейли ощутимую смену тона по сравнению с Пауэр. По его словам, речь нового постпреда США была достаточно дружелюбной, учитывая обстоятельства и обсуждавшуюся тему.

Комментируя высказывания Хейли о принадлежности Крыма, Виталий Чуркин напомнил коллеге о Конституции США, в которой, по его словам, есть исторические слова "Мы, народ". "Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме – 93 процента населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно", — подчеркнул российский постпред при ООН.
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